Великобритания значительно меняет миграционную политику, ужесточая правила для беженцев и мигрантов. Теперь подавать ходатайство о виде на жительство можно будет только после 20 лет проживания в стране, сообщила министр внутренних дел Шабана Махмуд, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По новым правилам, проверка права на статус беженца будет проводиться каждые 30 месяцев. Ограничения коснутся тех, кто прибудет в страну нелегально, на лодках или в грузовиках, и тех, кто запрашивает убежище после истечения срока визы.

Таким образом, Великобритания станет европейской страной с самым длительным сроком ожидания возможности получения ВНЖ. В настоящее время рекорд держит Дания - там подача возможна через восемь лет. Для просителей, прибывших легально, срок сокращён до 10 лет.