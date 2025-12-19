Великобритания вернётся в программу Erasmus+ в 2027 году
Лондон и ЕС договорились о студенческих обменах
Великобритания и Европейский союз достигли договорённости о возвращении страны в программу студенческой мобильности Erasmus+. Британские вузы вновь подключатся к системе обменов с 2027 года - спустя семь лет после выхода страны из ЕС, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
После брексита Лондон мог сохранить участие в программе, однако тогда власти сочли это экономически нецелесообразным. Число британских студентов, уезжавших на обучение за рубеж по обмену, значительно уступало количеству иностранных учащихся, приезжавших в Великобританию.
В последующие годы правительство страны столкнулось с растущим давлением со стороны студенческих организаций и академического сообщества, настаивавших на возвращении в Erasmus+.
По оценкам британских властей, уже в 2027 году программой смогут воспользоваться более 100 тысяч студентов из Великобритании. В Лондоне подчеркнули, что возобновление участия в Erasmus+ станет важным шагом в укреплении сотрудничества с ЕС в сфере образования и науки.
