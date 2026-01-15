  • 15 Января, 15:31

Великобритания временно закрыла посольство в Иране

Персонал дипмиссии эвакуирован.

Фото: Анадолу
Посольство Великобритании в Тегеране временно приостановило работу, а весь персонал дипмиссии выведен из страны на фоне продолжающихся протестов в Иране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.
– Посольство Великобритании в Тегеране временно закрыто. Соответствующие изменения внесены в рекомендации по поездкам в Иран, включая информацию о консульских услугах, - говорится в письменном заявлении пресс-службы правительства Великобритании.

Кроме того, в ночь на 14 января на странице рекомендаций по путешествиям Министерства иностранных дел Великобритании была обновлена информация о временном закрытии посольства (предыдущее обновление предупреждений по Ирану датировано 9 января).

В предупреждении для путешественников подчеркивается, что по соображениям безопасности весь персонал посольства временно выведен из Ирана. "При этом дипломатическое представительство продолжит оказывать услуги в дистанционном формате", - заявили в ведомстве.

В рекомендациях указывается на высокий риск задержаний и допросов для граждан Великобритании, а также лиц с двойным гражданством. "Само наличие британского паспорта или любых связей с Великобританией может быть расценено иранскими властями как достаточное основание для задержания",- подчеркнуто в документе.

В предупреждении также акцентируется необходимость проявлять повышенную осторожность в районах проведения акций протеста и содержится настоятельная рекомендация полностью воздержаться от поездок в Иран.

Отдельно отмечается, что возможности оказания помощи британским гражданам на территории Ирана крайне ограничены. "В случае чрезвычайной ситуации очные консульские услуги предоставляться не будут. Если вы окажетесь в трудной ситуации в Иране, правительство Великобритании не сможет вам помочь", - говорится в тексте.

