Кроме того, в ночь на 14 января на странице рекомендаций по путешествиям Министерства иностранных дел Великобритании была обновлена информация о временном закрытии посольства (предыдущее обновление предупреждений по Ирану датировано 9 января).

В предупреждении для путешественников подчеркивается, что по соображениям безопасности весь персонал посольства временно выведен из Ирана. "При этом дипломатическое представительство продолжит оказывать услуги в дистанционном формате", - заявили в ведомстве.

В рекомендациях указывается на высокий риск задержаний и допросов для граждан Великобритании, а также лиц с двойным гражданством. "Само наличие британского паспорта или любых связей с Великобританией может быть расценено иранскими властями как достаточное основание для задержания",- подчеркнуто в документе.

В предупреждении также акцентируется необходимость проявлять повышенную осторожность в районах проведения акций протеста и содержится настоятельная рекомендация полностью воздержаться от поездок в Иран.

Отдельно отмечается, что возможности оказания помощи британским гражданам на территории Ирана крайне ограничены. "В случае чрезвычайной ситуации очные консульские услуги предоставляться не будут. Если вы окажетесь в трудной ситуации в Иране, правительство Великобритании не сможет вам помочь", - говорится в тексте.