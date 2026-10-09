Великобритания ввела санкции против трех компаний из Кыргызстана

Великобритания включила в санкционный список по России три компании из Кыргызстана и директора одной из них. Ограничения введены 8 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на британский МИД.

Под санкции попали ОсОО «Цунами Пейментс», ОАО «Процессинг КейДжи» и ЗАО «ТокенСпот», а также директор «Процессинг КейДжи» Улан Букабаев. Всего новый пакет включает 38 позиций: трех физических лиц, 23 организации и 12 судов.

В британском МИД заявили, что подозревают связанные с Кыргызстаном структуры в использовании для обхода финансовых санкций против России. В частности, «Цунами Пейментс» и «ТокенСпот» включили в список из-за их предполагаемой деятельности в российском секторе финансовых услуг.

Основание для санкций против «Процессинг КейДжи» сформулировано иначе: британская сторона считает, что компания ведет деятельность, имеющую экономическое значение для правительства России. Улан Букабаев включен в список как директор этой компании.

Ограничения предусматривают заморозку активов. Британским банкам и финансовым организациям также запрещено проводить платежи и поддерживать корреспондентские отношения с этими компаниями. Для Букабаева введен запрет на въезд в Великобританию.

Новый британский пакет санкций также затронул российские нефтяные компании, суда так называемого теневого флота и структуры, которые Лондон связывает с поставками товаров для российского военно-промышленного комплекса.