Великобритания запретит TikTok и Instagram для детей младше 16 лет

Великобритания намерена существенно ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. Правительство страны готовит новые правила, согласно которым пользователи младше 16 лет не смогут пользоваться рядом популярных платформ уже с начала 2027 года. О планах властей сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, запрет на использование социальных сетей детьми станет важным шагом для повышения безопасности несовершеннолетних в интернете. Ожидается, что ограничения затронут TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и X. Окончательный перечень платформ пока не утвержден, однако речь идет прежде всего о сервисах, позволяющих пользователям публиковать контент и взаимодействовать друг с другом.

Кроме запрета на использование соцсетей, власти намерены ввести дополнительные ограничения для несовершеннолетних. В частности, социальные и игровые платформы должны будут отключить для детей возможность вести прямые трансляции. Также планируется заблокировать функции, позволяющие незнакомым людям связываться с пользователями младше 16 лет. Эти ограничения будут действовать автоматически до достижения подростком 17-летнего возраста.

Для пользователей в возрасте от 16 до 18 лет власти рассматривают отдельную меру — запрет на использование социальных сетей в ночное время. Еще одна инициатива касается искусственного интеллекта. Британское правительство намерено запретить несовершеннолетним пользоваться чат-ботами, которые способны поддерживать романтическое или эмоционально близкое общение с пользователями.

Власти подчеркивают, что новые меры направлены на защиту детей от вредного контента, интернет-преследования и других рисков цифровой среды. Сейчас правительство прорабатывает механизм реализации будущих ограничений.