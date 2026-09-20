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Велогонщица Рината Султанова завоевала первое золото Казахстана на Азиатских играх

Казахстанская велогонщица выиграла индивидуальную гонку на шоссе в первый соревновательный день.

20 Сентября 2026, 10:01
АВТОР
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НОК РК 20 Сентября 2026, 10:01
20 Сентября 2026, 10:01
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Фото: НОК РК

Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе среди женщин.

Спортсменка показала результат 36 минут 23,72 секунды и принесла сборной Казахстана первую золотую медаль на нынешних Играх.

Второе место заняла представительница Китая Чжан Хао — 36:28.40. Бронзовым призёром стала спортсменка из Южной Кореи Син Джиын — 36:56.14.

Для Ринаты Султановой это вторая Азиада. На предыдущих Играх в Ханчжоу она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

В настоящее время шоссейный велоспорт развивается в девяти регионах Казахстана. Подготовка спортсменов осуществляется совместно с профильной федерацией, включая участие в чемпионатах Азии и других крупных международных соревнованиях.

Победа Султановой открыла золотой счёт сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх.

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