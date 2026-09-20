Велогонщица Рината Султанова завоевала первое золото Казахстана на Азиатских играх
Казахстанская велогонщица выиграла индивидуальную гонку на шоссе в первый соревновательный день.
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Казахстанская велогонщица Рината Султанова завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в индивидуальной гонке по велоспорту на шоссе среди женщин.
Спортсменка показала результат 36 минут 23,72 секунды и принесла сборной Казахстана первую золотую медаль на нынешних Играх.
Второе место заняла представительница Китая Чжан Хао — 36:28.40. Бронзовым призёром стала спортсменка из Южной Кореи Син Джиын — 36:56.14.
Для Ринаты Султановой это вторая Азиада. На предыдущих Играх в Ханчжоу она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
В настоящее время шоссейный велоспорт развивается в девяти регионах Казахстана. Подготовка спортсменов осуществляется совместно с профильной федерацией, включая участие в чемпионатах Азии и других крупных международных соревнованиях.
Победа Султановой открыла золотой счёт сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх.
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