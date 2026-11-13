Велопрогулка за 373 тысячи тенге: подросток повредил машину в Рудном

В Рудном обычная велосипедная прогулка закончилась судебным разбирательством. Подросток повредил припаркованный во дворе автомобиль, после чего его владелец потребовал возместить ущерб. Сторонам удалось договориться о выплате почти 373 тысяч тенге, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в июле 2026 года. Несовершеннолетний катался на велосипеде во дворе жилого дома и повредил стоявшую там машину.

Владелец автомобиля оценил причинённый ущерб в 375 тысяч тенге и обратился в Рудненский городской суд. Требование о возмещении было предъявлено законному представителю подростка.

Однако до вынесения решения по существу спора дело не дошло. Во время судебного заседания стороны заявили о желании примириться.

«В результате проведённой процедуры примирения сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации в части определения размера ущерба и понесённых судебных издержек, всего на общую сумму 372 800 тенге», – сообщили в суде.

Стороны согласовали сумму компенсации, которая оказалась на 2 200 тенге меньше первоначальных требований. Также они определили срок добровольной выплаты денег.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.

При этом определение суда пока не вступило в законную силу.