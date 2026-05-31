Велопутешественница Бурлен Адлет добралась до Алматы
Сегодня 2026, 04:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 04:35Сегодня 2026, 04:35
89Фото: Акимат Алматы
В Алматы прибыла велопутешественница Бурлен Адлет, которая совершает большое путешествие по Казахстану на велосипеде.
Свое путешествие она начала 20 апреля в Актау. За это время девушка проехала через западные и южные регионы страны, преодолев около 3800 километров.
По словам путешественницы, Алматы занимает особое место в ее маршруте. Она уже бывала здесь раньше и отмечает гостеприимство жителей города, а также красоту местной природы.
На этом путешествие не заканчивается. Следующей точкой маршрута Бурлен Адлет станет Астана, куда она направится после пребывания в Алматы.
Самое читаемое
- В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
- Рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции
- В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу
- «Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда
- В Астане назвали пять разрешенных мест для купания