Велопутешественница Бурлен Адлет добралась до Алматы

В Алматы прибыла велопутешественница Бурлен Адлет, которая совершает большое путешествие по Казахстану на велосипеде.

Свое путешествие она начала 20 апреля в Актау. За это время девушка проехала через западные и южные регионы страны, преодолев около 3800 километров.

По словам путешественницы, Алматы занимает особое место в ее маршруте. Она уже бывала здесь раньше и отмечает гостеприимство жителей города, а также красоту местной природы.

На этом путешествие не заканчивается. Следующей точкой маршрута Бурлен Адлет станет Астана, куда она направится после пребывания в Алматы.