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Велосипедисты Астаны жалуются на дорожки после ремонта в Ботаническом саду

В чем проблема и кто столкнулся с ее последствиями?

18 Сентября 2026, 11:25
АВТОР
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BAQ.kz 18 Сентября 2026, 11:25
18 Сентября 2026, 11:25
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Фото: BAQ.kz

В столичном Ботаническом саду велосипедисты жалуются на новую пешеходную дорожку, появившуюся после ремонта. Ее построили во время последней реконструкции, однако по высоте она не совпала с другими дорожками, из-за чего образовался сильный перепад.

Если молодым пешеходам перешагнуть возникшее препятствие не составляет труда, то пенсионерам, владельцам велосипедов и самокатов, а также людям с детскими колясками преодолеть его без затруднений не удается.

Собираются ли в акимате исправлять эту погрешность? Узнаете в нашем материале.

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