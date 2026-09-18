Велосипедисты Астаны жалуются на дорожки после ремонта в Ботаническом саду

В столичном Ботаническом саду велосипедисты жалуются на новую пешеходную дорожку, появившуюся после ремонта. Ее построили во время последней реконструкции, однако по высоте она не совпала с другими дорожками, из-за чего образовался сильный перепад.

Если молодым пешеходам перешагнуть возникшее препятствие не составляет труда, то пенсионерам, владельцам велосипедов и самокатов, а также людям с детскими колясками преодолеть его без затруднений не удается.

Собираются ли в акимате исправлять эту погрешность? Узнаете в нашем материале.