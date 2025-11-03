Семейная вражда в одной из деревень на греческом острове Крит вылилась в трагедию, потрясшую всю страну, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. В субботу утром в деревне Воризия, префектура Ираклион, произошла перестрелка между двумя семьями, в результате которой погибли два человека — 39-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще 14 человек получили ранения, двое из них находятся под стражей.

По данным местных СМИ, во время столкновения было выпущено более 2 000 пуль. Воризия с полудня субботы находится под плотным полицейским оцеплением во избежание новых инцидентов. На остров срочно прибыли начальник греческой полиции и глава управления по борьбе с организованной преступностью. В понедельник и вторник школы в районе останутся закрыты, а в деревню направлены детские психологи и социальные работники.

Как сообщается, за несколько часов до перестрелки в деревне прогремел взрыв в здании, принадлежащем одной из враждующих семей. По предварительным данным, именно этот инцидент спровоцировал последующую бойню. По сведениям греческих СМИ, подобные трагедии уже происходили в Воризии. В 1955 году из-за междоусобного конфликта между другими семьями в деревне погибли восемь человек.