В начале января 2026 года нефтяной рынок получил сразу два источника возможного риска. В Венесуэле кризис резко обострился после операции США, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены в Соединенные Штаты. Параллельно в Иране вспыхнули протесты на фоне падения иранского риала и роста цен.

Венесуэла остается мировым лидером по доказанным запасам нефти - около 303 млрд баррелей, что соответствует примерно 17% мировых запасов. Иран входит в число крупнейших держателей запасов. По оценке EIA (Energy Information Administration) в 2023 году он занимал 3-е место в мире по доказанным нефтяным резервам (около 12% мировых).

Как политические ситуации в этих странах повлияли на нефтяной сектор? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Особенности нефтяного рынка в странах

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Основная часть сырья - тяжелая и сверхтяжелая, а ключевые объемы сосредоточены в Поясе Ориноко.

С экономической точки зрения такая нефть "дороже в обращении". Для ее переработки нужны технологически сложные НПЗ. В результате растут капитальные и операционные затраты, усложняется логистика и увеличивается дисконт к цене, а рентабельность сектора становится особенно зависимой от инвестиций, доступа к разбавителям и устойчивых экспортных каналов.

В первый торговый день после захвата рынок отреагировал ростом.

5 января Brent прибавил около $1,01 и закрылся в районе $61,76 за баррель, а WTI вырос примерно на $1,00 — до $58,32 за баррель (около +1,7%).

Иран является членом OPEC с очень большими запасами нефти. При этом нефтяной сектор ограничен санкциями и недоинвестированием, поэтому Иран важен рынку как поставщик “дисконтных баррелей”.

В первый торговый день после начала митингов в Иране нефть подорожала: Brent вырос до $61,94 за баррель, а WTI - до $58,08.

Обещания Трампа

Основатель телеграмм-канала "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов отмечает, что у обеих стран колоссальные запасы нефти. У Венесуэлы преимущественно тяжелая и сверхтяжелая нефть, которая "дороже в обращении", тогда как в Иране в целом запасы считаются более качественными по структуре добычи и доступности.

"Иран сегодня добывает примерно 2,2–3,0 млн баррелей в сутки. Объемы колеблются из-за санкционных ограничений. При этом потенциал добычи и экспорта выше - страна могла бы добывать и поставлять больше, но часть данных по добыче и экспорту закрыта или непрозрачна из-за санкций, поэтому точные цифры оценить сложно. У Венесуэлы за последние десятилетия добыча снизилась примерно с около трех млн баррелей в сутки до менее одного млн баррелей в сутки. На это повлияли санкции, дефицит технологий и инвестиций, а также проблемы управления и кадрового потенциала национальной компании PDVSA", - говорит эксперт.

По его мнению, в перспективе трех–четырех лет обе страны теоретически могут добавить на рынок совокупно около двух–трех млн баррелей в сутки, но не сразу. Так как для восстановления нужны инвестиции, оборудование, сервисные мощности, логистика и время.

Что касается текущей ситуации, на рынок также может влиять высвобождение запасов, говорит Олжас Байдильдинов. США заявляли о планах вывести на рынок порядка 30–50 млн баррелей постепенно, что тоже способно усилить давление на котировки.

"Для Трампа цены на топливо - одна из ключевых тем. Его избирательная кампания строилась на тезисе, что при нем бензин был дешевле, а при Байдене цены выросли. Если помните, Трамп говорил, что готов поехать в Саудовскую Аравию и добиваться от стран ОПЕК+ увеличения добычи: по его логике, снижение цен на нефть должно вынудить Россию сесть за стол переговоров, а в США приведёт к более низким ценам на топливо. В качестве ориентира назывался уровень около $40 за баррель, однако такая цена уже некомфортна для многих американских производителей. Поэтому условный "комфортный коридор" чаще называют $50–60 за баррель. США при этом остаются крупнейшим производителем нефти", - сказал эксперт.

Он отмечает, что для экономики Казахстана и нефтяных компаний такой уровень цен будет сложным, так как усиливаются риски для исполнения бюджета и макроустойчивости.

По словам эксперта, если в Иране и Венесуэле стабилизируется политическая ситуация, к власти придут более прозападные силы, санкции начнут постепенно снимать и экспорт будет восстанавливаться, то на рынок со временем выйдут дополнительные объемы нефти.

Это может привести к затяжному периоду относительно низких цен, что станет крайне негативным фактором для Казахстана — прежде всего из-за давления на бюджетные доходы и общую финансовую устойчивость экономики.

Какие компании представлены в Иране и Венесуэле

По словам Олжаса Байдильдинова, в Венесуэле и Иране добычей в основном занимаются либо государственные компании, либо структуры с участием иностранных партнеров (в том числе китайских). В Венесуэле, в частности, есть совместные проекты с российскими компаниями, например, с "Роснефтью".

"В целом там довольно разношерстная палитра участников, но западных компаний практически нет: в Иране - после национализации отрасли, в Венесуэле - после политики Уго Чавеса. В Венесуэле, по сути, было две волны национализации: в 1970-х и в 2000-х годах. Сейчас эта ситуация напрямую не оказывает сильного влияния на мировой рынок нефти, потому что фактические объёмы поставок не выросли и не снизились. Однако капитализация крупнейших американских нефтяных компаний выросла почти на $100 млрд. Почему? Потому что рынок ожидает, что американские компании смогут вернуться в Венесуэлу, добыча там начнёт восстанавливаться, а зависимость США от поставок из стран Персидского залива снизится. Если компания получает доступ к таким богатым венесуэльским ресурсам, у нее увеличиваются запасы, а запасы — один из ключевых показателей, влияющих на оценку и капитализацию нефтяных компаний",- говорит эксперт.

По словам эксперта, Венесуэла сейчас добывает около 900 тысяч баррелей в сутки при мировом спросе на уровне 104–105 млн баррелей, поэтому заметного влияния на рынок в текущих условиях она почти не оказывает. пока добыча в Венесуэле снижалась, другие производители постепенно наращивали выпуск и занимали освободившуюся нишу — прежде всего страны Персидского залива, а также Канада и ряд других государств.

"Похожая логика работает и в случае с КТК. Были удары и перебои, из-за которых экспорт Казахстана снижался или временно приостанавливался, однако это не оказало заметного влияния на мировые котировки. Объемы, проходящие по КТК, по масштабу сопоставимы с венесуэльскими поставками и не являются критическими для глобального баланса", - заключил эксперт.

Возможная победа Трампа?

Экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что в будущем возможен сценарий, при котором в Венесуэле появится более лояльное США правительство. Тогда Вашингтону будет выгодно постепенно смягчать санкции, чтобы обеспечить доступ к более дешевому сырью. Он уточняет, что ряд НПЗ на юге США (включая промышленный кластер в районе Хьюстона) исторически ориентирован на тяжёлые сорта, в том числе близкие по характеристикам к венесуэльским.

В таком случае даже рост добычи Венесуэлы на 1 млн баррелей в сутки со временем может усилить давление на цену нефти, хотя резкого обвала эксперт не ожидает, поскольку мировой спрос остается высоким.

По словам эксперта, мировой ценовой фон сейчас остается низким, и он не ожидает длительного роста котировок. Это, отмечает он, может отразиться на Казахстане и наполнении бюджета, поскольку, по его оценке, не менее 50% бюджетных поступлений в той или иной форме связано с экспортом нефти и нефтяными доходами.

Эксперт не исключает, что 2026 год может стать переломным для мирового нефтяного рынка: исход кризиса в Венесуэле способен заметно повлиять на ожидания участников рынка.