Правительство Венесуэлы начало освобождать из тюрем людей, которых правозащитные организации считают политическими заключёнными. Власти назвали этот шаг "жестом доброй воли", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Министерство иностранных дел Испании сообщило, что уже освобождены пять её граждан. Среди них - известная венесуэльско-испанская правозащитница Росио Сан-Мигель. Её родственники подтвердили американским СМИ факт освобождения.

Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и брат переходного президента Делси Родригес, заявил в эфире государственного телевидения, что будет немедленно освобожден "значительное число" заключённых. Он не уточнил их количество и личности.

По словам Родригеса, временное правительство предпринимает этот шаг в интересах "национального единства и мирного сосуществования".

Первым подтверждённым стало освобождение Росио Сан-Мигель. Её доставили в посольство Испании в Каракасе. Сан-Мигель, известная критик Мадуро и эксперт по вопросам обороны, была арестована в 2024 году по обвинениям в заговоре с целью убийства тогдашнего президента, государственной измене и терроризме. Поскольку её местонахождение долгое время было неизвестно, арест квалифицировался Управлением ООН по правам человека как возможное "насильственное исчезновение".

Отметим, что освобождение политических заключённых происходило на фоне недавней военной операции США, в ходе которой президента Николаса Мадуро и его супругу захватили в Каракасе и доставили в Нью-Йорк, предъявив обвинения в наркоторговле.