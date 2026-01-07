Венесуэла объявила семидневный национальный траур в память о погибших при защите страны
В период траура на территории страны будут приспущены государственные флаги.
Власти Венесуэлы объявили семидневный национальный траур в память о гражданах, погибших при защите страны. Соответствующее заявление сделала вице-президент республики Дельси Родригес, передаёт BAQ.KZ.
Об этом она сообщила в эфире государственного телеканала VTV. По словам Родригес, траур объявлен в честь молодых женщин и мужчин, которые, как заявляют власти, отдали свои жизни, защищая Венесуэлу и президента Николаса Мадуро.
Вице-президент отметила, что погибшие будут почтены как "мученики", павшие во имя высших ценностей республики. Она подчеркнула необходимость сохранения внутреннего мира и стабильности в стране, а также вновь призвала международное сообщество прекратить давление и внешние нападки на Венесуэлу.
