Венесуэла получила финансирование на восстановление после землетрясения
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Власти Венесуэлы получили доступ к собственным средствам в Международном валютном фонде (МВФ) в размере $346 млн. Средства будут направлены на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.
Об этом сообщила уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, средства будут использованы для оказания помощи пострадавшим семьям, восстановления жилья, ремонта объектов критической инфраструктуры и возобновления работы основных коммунальных служб.
Родригес также поблагодарила директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за поддержку.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 5 069 человек, еще 16 740 получили ранения. Без крова остались 17 907 человек, полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения. После основного землетрясения было зарегистрировано 1 331 афтершок.
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