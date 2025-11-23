Венгерская служба Радио Свободная Европа (Szabad Európa) прекратила свою деятельность после того, как администрация президента США Дональда Трампа приняла решение больше не финансировать этот медиапроект, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Breitbart.

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), финансируемая правительством США, была создана в годы холодной войны для предоставления новостей и независимой информации жителям стран Советского Союза и Восточного блока. Сегодня вещание ведётся на 27 языках в 23 странах Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Венгерская служба впервые была закрыта в 1993 году, но возобновила работу в 2020-м после одобрения Конгресса США и Агентства США по глобальным медиа. Решение о возобновлении объяснялось ухудшением ситуации со свободой слова и независимой журналистикой в Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.

В заявлении, опубликованном перед закрытием, редакция Szabad Európa отметила, что "с преданностью стремилась предоставлять качественную журналистику и объективную информацию венгерским читателям". Издание поблагодарило аудиторию за поддержку и сообщило, что его материалы останутся доступны онлайн.

Закрытие венгерского подразделения стало частью масштабных сокращений финансирования международных вещателей, включая Radio Free Europe/Radio Liberty и Voice of America, а также общественных медиа PBS и NPR внутри США.

По данным СМИ, старший советник Агентства США по глобальным медиа, назначенный Трампом, — Кари Лейк — направила в Конгресс письмо, в котором заявила, что деятельность Szabad Európa "не соответствует национальным интересам США" и "подрывает внешнюю политику президента Трампа".