Казахстанский экспорт в Венгрию за январь–сентябрь 2026 года вырос на 56% и достиг 19,6 млн долларов. Перспективы дальнейшего расширения торговли и привлечения инвестиций обсудили министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев и посол Венгрии Ференц Цомбош.

По итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился на 13,5%, составив 226,7 млн долларов. За первые девять месяцев 2026 года он достиг 177,1 млн долларов, прибавив ещё 2,5%. С 2005 года венгерские инвестиции в экономику Казахстана составили около 433 млн долларов. Среди перспективных направлений сотрудничества — энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Стороны также обсудили подготовку к Казахстанско-Венгерскому бизнес-форуму, который пройдёт 12 декабря в Дебрецене. В нём планируют участвовать более 20 казахстанских компаний из сфер сельского хозяйства, пищевой и лёгкой промышленности, торговли и туризма.

Посол Венгрии Ференц Цомбош выразил заинтересованность в совместных проектах и расширении деловых связей. На форуме предприниматели двух стран проведут переговоры о поставках казахстанской продукции на венгерский рынок, экспортных контрактах и новых инвестиционных проектах.