Венгрия не станет арестовывать президента России Владимира Путина, если тот прибудет в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, подчеркнув, что Россия получит "все необходимые условия для успешных переговоров", передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Мы примем его с уважением, разместим и предоставим все условия для переговоров с американским президентом, — отметил глава венгерского МИД.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина ещё в 2023 году, обвинив его в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Венгрия формально является участницей Римского статута, однако, как ранее заявлял глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, нормы МУС не интегрированы в венгерское законодательство.

На основании национального права нет оснований для ареста Путина, — пояснил он.

Сам премьер-министр Виктор Орбан неоднократно называл Международный уголовный суд "политическим институтом" и выступал против давления на Москву. Таким образом, визит Путина в Будапешт, если он состоится, не будет сопряжён с риском ареста, несмотря на действующий ордер МУС.