Венгрия сняла вето: Украина приблизилась к переговорам о вступлении в ЕС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Совет Евросоюза договорился открыть ещё два переговорных кластера по вступлению Украины после того, как Венгрия сняла вето. Теперь открыты четыре из шести кластеров. Решение стало возможным после договорённостей о защите прав венгерского национального меньшинства в Украине.
Новый закон расширяет возможности обучения на языках меньшинств, но сохраняет украинский язык в качестве языка государственного образования. Русский язык под новые гарантии не подпадает. На фоне договорённостей может состояться первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Переговоры могут пройти в Брюсселе на этой неделе, однако официального подтверждения пока нет.
Открытие кластеров стало очередным шагом Украины на пути к членству в ЕС, но не гарантирует вступления. Киеву предстоит провести реформы, а дальнейшее продвижение требует единогласного одобрения стран Евросоюза. Одним из спорных вопросов может стать интеграция украинского аграрного сектора в европейский рынок.
Самое читаемое
- Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области
- В Павлодарской области к декабрю откроют мясокомбинат за 1 млрд теңге
- Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»
- Глава государства совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане
- Трамп объявил перемирие между Россией и Украиной, но Москва молчит