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Венгрия сняла вето: Украина приблизилась к переговорам о вступлении в ЕС

14 Октября 2026, 01:28
АВТОР
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Авторское право AP Photo 14 Октября 2026, 01:28
14 Октября 2026, 01:28
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Фото: Авторское право AP Photo

Совет Евросоюза договорился открыть ещё два переговорных кластера по вступлению Украины после того, как Венгрия сняла вето. Теперь открыты четыре из шести кластеров. Решение стало возможным после договорённостей о защите прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Новый закон расширяет возможности обучения на языках меньшинств, но сохраняет украинский язык в качестве языка государственного образования. Русский язык под новые гарантии не подпадает. На фоне договорённостей может состояться первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Переговоры могут пройти в Брюсселе на этой неделе, однако официального подтверждения пока нет.

Открытие кластеров стало очередным шагом Украины на пути к членству в ЕС, но не гарантирует вступления. Киеву предстоит провести реформы, а дальнейшее продвижение требует единогласного одобрения стран Евросоюза. Одним из спорных вопросов может стать интеграция украинского аграрного сектора в европейский рынок.

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