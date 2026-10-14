Венгрия сняла вето: Украина приблизилась к переговорам о вступлении в ЕС

Совет Евросоюза договорился открыть ещё два переговорных кластера по вступлению Украины после того, как Венгрия сняла вето. Теперь открыты четыре из шести кластеров. Решение стало возможным после договорённостей о защите прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Новый закон расширяет возможности обучения на языках меньшинств, но сохраняет украинский язык в качестве языка государственного образования. Русский язык под новые гарантии не подпадает. На фоне договорённостей может состояться первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Переговоры могут пройти в Брюсселе на этой неделе, однако официального подтверждения пока нет.

Открытие кластеров стало очередным шагом Украины на пути к членству в ЕС, но не гарантирует вступления. Киеву предстоит провести реформы, а дальнейшее продвижение требует единогласного одобрения стран Евросоюза. Одним из спорных вопросов может стать интеграция украинского аграрного сектора в европейский рынок.