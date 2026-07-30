Венгрия ввела режим ЧС из-за сильнейшей засухи

Власти Венгрии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабной засухи, которая охватила большую часть страны. Причиной стали рекордное снижение уровня воды в Дунае и острая нехватка водных ресурсов. Министр окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош сообщил, что дефицит воды наблюдается примерно на трех четвертях территории страны, поэтому принято решение объявить наивысший уровень готовности для оперативного проведения необходимых мероприятий.

По данным венгерских СМИ, наиболее сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственных районах. Уровень воды в Дунае достиг рекордно низких отметок: в районе города Пакш он составляет 116 сантиметров, а в городе Байя на юге страны — всего 4 сантиметра. Это уже затрудняет судоходство. По словам министра, в 66 из 84 районов, испытывающих дефицит воды, индекс засухи превысил установленный законом критический уровень.

В связи с этим специалисты Управления водного хозяйства будут работать в режиме чрезвычайной готовности на 74% территории Венгрии. Засуха уже повлияла и на энергетический сектор — власти были вынуждены снизить мощность единственной в стране атомной электростанции «Пакш». Кроме того, продолжает снижаться уровень воды в крупнейших озерах Венгрии.