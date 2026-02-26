Вэнс: США добиваются прогресса в переговорах с Россией и Украиной
Вице-президент США заявил о продвижении переговорного процесса и поддержке Трампа в стремлении завершить конфликт.
Сегодня 2026, 02:22
60Фото: Spectrum News
Вице-президент США заявил о продвижении переговорного процесса и поддержке Трампа в стремлении завершить конфликт, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Fox News.
В США вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты фиксируют прогресс в переговорах как с Россией, так и с Украиной по урегулированию конфликта.
«Я считаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами. Нам просто необходимо продолжать над этим работать», — подчеркнул Вэнс.
Он также отметил, что президент Дональд Трамп смотрит на перспективы урегулирования с оптимизмом. Ранее сообщалось, что Трамп стремится завершить конфликт до 4 июля — к 250-летию независимости США.
