VEON планирует инвестировать $1 млрд в экономику Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора группы компаний VEON Мухтерема Каана Терзиоглу.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития телекоммуникационного рынка в контексте цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.
Глава государства высоко оценил многолетнее присутствие компании VEON в Казахстане и ее значительный вклад в развитие телекоммуникационной и цифровой экосистемы страны.
Президент подчеркнул, что на новом этапе цифровой трансформации нашей страны искусственный интеллект становится ключевым фактором экономического роста.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев призвал руководство VEON активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство современных вычислительных мощностей и развитие облачных сервисов.
Мухтерем Каан Терзиоглу в свою очередь поделился планами компании по внедрению передовых телекоммуникационных технологий и расширению доступа населения к цифровым услугам.
В ближайшие три года VEON намерен удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику нашей страны еще один миллиард долларов.
Инвестор проявил высокий интерес к участию в реализации концепции «Цифровой Казахстан». Кроме того, Beeline Kazakhstan рассматривает возможность строительства ЦОД в городе Астане.
Приветствуя усилия компании, Глава государства подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для инвесторов и укреплению взаимовыгодных партнерских отношений.
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