VEON планирует инвестировать $1 млрд в экономику Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора группы компаний VEON Мухтерема Каана Терзиоглу.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития телекоммуникационного рынка в контексте цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Глава государства высоко оценил многолетнее присутствие компании VEON в Казахстане и ее значительный вклад в развитие телекоммуникационной и цифровой экосистемы страны.

Президент подчеркнул, что на новом этапе цифровой трансформации нашей страны искусственный интеллект становится ключевым фактором экономического роста.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев призвал руководство VEON активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство современных вычислительных мощностей и развитие облачных сервисов.

Мухтерем Каан Терзиоглу в свою очередь поделился планами компании по внедрению передовых телекоммуникационных технологий и расширению доступа населения к цифровым услугам.

В ближайшие три года VEON намерен удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику нашей страны еще один миллиард долларов.

Инвестор проявил высокий интерес к участию в реализации концепции «Цифровой Казахстан». Кроме того, Beeline Kazakhstan рассматривает возможность строительства ЦОД в городе Астане.

Приветствуя усилия компании, Глава государства подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для инвесторов и укреплению взаимовыгодных партнерских отношений.