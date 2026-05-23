Веранда частного дома загорелась под Астаной

В Целиноградском районе Акмолинской области произошёл пожар в пристройке к частному дому.

Возгорание случилось в селе Кошкарбаева. Огонь охватил веранду, пристроенную к жилому дому.

На место происшествия оперативно прибыли силы ДЧС. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

По информации спасателей, обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.