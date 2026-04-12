Веранда жилого дома загорелась в Петропавловске
Эвакуированы 7 человек.
Сегодня 2026, 08:16
166Фото: BAQ.kz
В городе Петропавловск на улице Урожайная произошло возгорание веранды в четырёхквартирном жилом доме, передает BAQ.kz.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Благодаря слаженным действиям пожарных из здания были своевременно эвакуированы 7 человек, среди них — один подросток.
Сотрудникам службы удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Это позволило избежать пострадавших и серьёзных последствий.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
