В городе Петропавловск на улице Урожайная произошло возгорание веранды в четырёхквартирном жилом доме, передает BAQ.kz.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Благодаря слаженным действиям пожарных из здания были своевременно эвакуированы 7 человек, среди них — один подросток.

Сотрудникам службы удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Это позволило избежать пострадавших и серьёзных последствий.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.