Верблюд провалился в колодец в Кызылординской области

В Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова верблюд провалился в канализационный колодец, расположенный за пределами двора частного жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования.