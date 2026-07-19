Верблюд провалился в колодец в Кызылординской области
Спасатели МЧС вызволили верблюда из канализационного колодца.
19 Июля 2026, 14:33
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19 Июля 2026, 14:3319 Июля 2026, 14:33
130Фото: Pixabay.com
В Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова верблюд провалился в канализационный колодец, расположенный за пределами двора частного жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования.
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