В Алматы Специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных признал четверых мужчин виновными в вымогательстве под угрозой распространения компрометирующих сведений, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в январе 2025 года подсудимые Д., К., Р. и А., действуя по сговору, требовали от потерпевшего отказаться от взыскания задолженности на сумму 20 и 23 млн тенге и передать им наличные 18 млн тенге.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к 9 годам лишения свободы. Смягчающим обстоятельством стали наличие у осужденных малолетних детей, отягчающих обстоятельств не установлено.

Отмечается, что подсудимый Д. был оправдан по отдельному эпизоду вымогательства у сотрудника полиции.

Санкция статьи, по которой проходили обвиняемые, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.