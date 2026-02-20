Вердикт присяжных: четверо алматинцев осуждены за вымогательство
Сегодня 2026, 20:52
В Алматы Специализированный межрайонный суд по уголовным делам с участием присяжных признал четверых мужчин виновными в вымогательстве под угрозой распространения компрометирующих сведений, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в январе 2025 года подсудимые Д., К., Р. и А., действуя по сговору, требовали от потерпевшего отказаться от взыскания задолженности на сумму 20 и 23 млн тенге и передать им наличные 18 млн тенге.
Суд приговорил каждого из обвиняемых к 9 годам лишения свободы. Смягчающим обстоятельством стали наличие у осужденных малолетних детей, отягчающих обстоятельств не установлено.
Отмечается, что подсудимый Д. был оправдан по отдельному эпизоду вымогательства у сотрудника полиции.
Санкция статьи, по которой проходили обвиняемые, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.
