Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию

Сегодня 2026, 00:22
69
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опроверг, что атаки на Турцию и Оман были совершены Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом говорится в обращении верховного лидера.

"Террористические акты, произошедшие в Турции и Омане, не были совершены иранской армией", - заявил М. Хаменеи.

Он добавил, что у Ирана хорошие отношения с этими странами.

