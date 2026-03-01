Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опроверг, что атаки на Турцию и Оман были совершены Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом говорится в обращении верховного лидера.

"Террористические акты, произошедшие в Турции и Омане, не были совершены иранской армией", - заявил М. Хаменеи.

Он добавил, что у Ирана хорошие отношения с этими странами.