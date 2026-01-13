Верховный лидер Ирана опубликовал старые фото под видом новых митингов в поддержку действующей власти, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD_Russian.

В публикации говорится, что Али Хаменеи опубликовал в соцсети X изображение с якобы массовой поддержкой режима в Тегеране, сопроводив его датой 12 января 2026 года. На снимке — тысячи людей с флагами Исламской республики.

– На самом деле фотографии сделаны 5 января 2020 года во время похорон генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был убит 3 января 2020 года в результате целенаправленного удара США. Кадры с траурной церемонии тогда широко распространялись мировыми СМИ, - отмечает телеграм-канал.

Хаменеи опубликовал старые фотографии под видом актуальных на фоне масштабных протестов в Иране, которые охватили практически все крупные города страны.