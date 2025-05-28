Верховный суд Казахстана подтвердил законность антимонопольного расследования в отношении АО "НК "КТЖ" и признал наличие дискриминационных действий на рынке перевозок, передаёт BAQ.KZ.

Расследование, инициированное Департаментом антимонопольного регулирования и развития конкуренции (АЗРК) по городу Астане, выявило, что в мае 2023 года КТЖ ввела необоснованный запрет на приём к перевозке порожних полувагонов на станциях Мугалжар и Бершогур. Исключение было сделано только для дочерней компании АО "Қазтеміртранс", что создало дискриминационные условия и ограничило доступ к инфраструктуре для других участников рынка.

Запрет действовал с 20 мая по 31 мая 2023 года, а затем был продлён до 20 июня 2023 года.

Суд подтвердил, что данные действия противоречат принципам добросовестной конкуренции и предоставляют преимущество одному перевозчику.

Решение Верховного суда окончательно подтвердило правомерность выводов антимонопольного органа и призвано обеспечить равные условия на рынке железнодорожных перевозок в Казахстане.