Верховный суд подготовил новые подходы к делам о защите репутации

Верховный суд Казахстана готовит новое нормативное постановление по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу суда.

Документ направлен на формирование единообразной судебной практики, особенно по спорам, связанным с распространением информации в интернете и социальных сетях.

В ходе пленарного заседания судьи обсудили механизмы защиты граждан от распространения недостоверной информации. Особое внимание уделено делам, касающимся несовершеннолетних, недееспособных и умерших граждан.

Также отдельно рассмотрены случаи, когда установить автора публикации невозможно. В Верховном суде отметили, что подобные ситуации в современных условиях возникают все чаще.

Согласно разъяснениям суда, при рассмотрении таких дел необходимо установить сразу несколько обстоятельств: был ли факт распространения информации, носит ли она порочащий характер и соответствует ли действительности. При этом оценочные суждения и личное мнение не подлежат судебной защите.

В документе также предусмотрены положения о компенсации морального вреда и возмещении убытков. Кроме того, разъясняется порядок подачи исков к средствам массовой информации, а также условия восстановления пропущенных сроков обращения в суд.

В Верховном суде подчеркнули, что в современных условиях информация распространяется мгновенно, охватывает неограниченный круг лиц и может длительное время находиться в открытом доступе.

Директор Департамента Министерства культуры и информации Анар Мукатаева подчеркнула, что постановление активно обсуждалось.

«Документ приведён в соответствие с новым законом о масс-медиа, онлайн-платформах и онлайн-рекламе. На наш взгляд, удалось соблюсти баланс между свободой слова и правом граждан на защиту чести и достоинства», - сказала Мукатаева.