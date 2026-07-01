Верховный суд США отменил указ Трампа о гражданстве по рождению

Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа, который предусматривал отмену автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории страны у части иностранцев. Большинство судей пришло к выводу, что документ противоречит 14-й поправке к Конституции США, согласно которой все лица, рожденные на территории страны и находящиеся под ее юрисдикцией, являются американскими гражданами.

Трамп подписал указ в январе 2025 года. Согласно документу, дети, рожденные в США, не получали бы гражданство, если их родители находились в стране нелегально или временно. После решения суда Трамп заявил, что его администрация намерена добиваться изменений через Конгресс.