В Усть-Каменогорск планируют восстановить парк «Саулетай», который в последние годы пришел в запустение, сообщает BAQ.kz.

О предстоящей реконструкции сообщил аким областного центра Алмат Акышов на отчетной встрече с жителями.

— Это место я сам помню с детства. Там классно было: играли с друзьями, было поле и детские площадки. Но в прошлом году прошелся — все в ужасном состоянии: поле заросло, малые архитектурные формы сломаны. В этом году расчистим территорию и сделаем все заново, — отметил градоначальник.

По его словам, парк полностью приведут в порядок: обновят детские площадки, благоустроят территорию, создадут комфортную зону отдыха для жителей близлежащих микрорайонов.

Усть-Каменогорск — административный центр Восточно-Казахстанской области, крупный промышленный и культурный город на востоке страны. Основанный в 1720 году как крепость на слиянии Иртыша и Ульбы, сегодня он остается важным индустриальным узлом Казахстана и домом для сотен тысяч жителей.

В последние годы в городе реализуется программа по модернизации общественных пространств: обновляются дворы, скверы и набережные. Восстановление «Саулетая» станет частью этой работы по возвращению городу ухоженных и безопасных мест для семейного отдыха.