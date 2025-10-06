В селе Өтеген батыр Алматинской области состоялось торжественное открытие памятника и нового Дома культуры в честь 100-летнего юбилея выдающегося казахстанского композитора Нургисы Тлендиева, передает BAQ.KZ. В церемонии приняли участие государственные деятели, представители общественности и жители региона.

В своём приветственном слове Глава государства подчеркнул значение этой инициативы:

"Монумент Нургисе Тлендиеву является символом особого уважения и глубокой признательности народа к знаменитому сыну казахской земли. Памятник Нургисе-ага выполнен с высоким художественным вкусом, эстетически выверен и отличается гармоничностью форм".

На фоне этого важного события министр культуры и информации Аида Балаева подняла тему порядка в установке памятников, напомнив, что благие намерения должны идти в паре с правовой ответственностью.

"Это даёт нам повод поразмыслить над вопросом установки памятников в нашей стране. Желание увековечить память выдающихся людей – вполне понятно и похвально. Но при этом инициаторы часто забывают, что это большая ответственность", – отметила министр.

По словам Балаевой, "к сожалению, случаи незаконной установки памятников в Казахстане не так уж и редки". Согласно анализу, проведённому министерством, "за последние пять лет в десяти регионах страны были установлены 49 памятников с нарушением законодательства. Больше всего памятников, возведённых самовольно – в Туркестанской (17 случаев) и Костанайской (15 случаев) областях".

"Есть факты, когда памятники устанавливались даже несмотря на то, что их проекты были отклонены Республиканской комиссией. Нередки случаи, когда монументальные сооружения устанавливались на частных территориях, без чётко проведенного различия между памятником и малыми архитектурными формами", - отметила она.

Министр напомнила, что "установка монументов — это не только добрые намерения, но, прежде всего, порядок и ответственность. Хотелось бы, чтобы меценаты и спонсоры, проявляющие искреннюю инициативу, принимали это во внимание. Акиматы же должны строго следить за соблюдением законности и не допускать нарушений".

Согласно закону, "каждый новый памятник должен устанавливаться в соответствии с подпунктом 9) статьи 11 Закона Республики Казахстан “Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия”", и процесс регулируется специальными "Правилами, утвержденными Министерством".

Балаева также обратила внимание на штрафные меры:

"В Кодексе об административных правонарушениях установлены штрафы за нарушение правил установления сооружений монументального искусства на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти МРП, с приостановлением производимых работ", - подчеркнула министр.

Она отметила, что "в некоторых случаях памятники устанавливаются на частных территориях, при этом не учитывается эстетический облик общественного пространства. В конечном итоге это негативно сказывается на уважении к историческим личностям".

"Верность истории начинается с соблюдения порядка. Ведь памятник — это не просто знак почтения к прошлому, но и наш общий завет потомкам", - подытожила Аида Балаева.