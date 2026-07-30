Вернуть переплату по социальным отчислениям теперь можно только за три года

Работодателям дали ограниченное время на возврат переплаты по социальным отчислениям. Заявление нужно подать в течение трех лет, для отдельных категорий плательщиков срок составляет пять лет, передает BAQ.KZ

Изменения внесены приказом министра труда и социальной защиты населения.

Заявление на возврат подает плательщик, то есть работодатель либо банк. Работник, за которого перечислили лишнее, сам за возвратом не обращается.

Три года или пять

Раньше жесткого срока не было. Теперь он зависит от категории плательщика.

Пять лет отводится четырем группам. Это субъекты крупного предпринимательства по Предпринимательскому кодексу, компании, работающие по контракту на недропользование, резиденты Казахстана с обязательствами по главе 33 Налогового кодекса и плательщики НДС в части налога на импортируемые товары, уплаченного методом зачета.

Три года получают все остальные.

Соответствующие изменения внес приказ министра труда и социальной защиты населения, они действуют с 15 июля.

Истечение срока внесено в перечень оснований для отказа. Его соблюдение Государственная корпорация проверяет отдельным пунктом при рассмотрении заявления.

Когда деньги вернут и что для этого нужно

Оснований для возврата восемь:

повторная уплата одной и той же суммы за один и тот же период;

излишнее начисление на доходы, которые вновь принятые или уволенные работники получили авансом;

излишняя уплата за участников, достигших возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;

неверно указанный код назначения платежа;

неверно указанный период платежа;

неверно указанная сумма социальных отчислений;

неверно указанные реквизиты плательщика;

уплата физическим лицом, которое не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, не занимается частной практикой, не

является главой крестьянского или фермерского хозяйства и не относится к самозанятым по специальному налоговому режиму.

Последнее основание в новой редакции расширили, раньше в нем не было оговорки про самозанятых.

При повторной уплате, неверно указанном периоде и неверно указанной сумме к заявлению прикладывают копию упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса по форме 910.00 за соответствующий период. Если декларации нет, подойдет выписка из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом и по социальным платежам от органов государственных доходов.

Новое требование появилось для отчислений за людей, работающих по договорам гражданско-правового характера. К заявлению нужно приложить нотариально заверенное согласие такого человека на возврат по утвержденной форме.

Заявление подается на имя руководителя Государственного фонда социального страхования. Электронный вариант направляется через портал цифрового правительства и подписывается ЭЦП руководителя.

Услуги Государственной корпорации по возврату оказываются за счет бюджета, то есть платить за процедуру не нужно.

Когда заявление не понадобится

Часть переплат Государственная корпорация возвращает плательщику в течение одного операционного дня со дня поступления средств.

Так происходит, если отчисления поступили за человека без ИИН либо с ошибками в реквизитах, если они уплачены за участника, достигшего возраста по пункту 1 статьи 207 Кодекса, если отчисления внесены от объекта исчисления, превышающего семикратный минимальный размер заработной платы за календарный месяц от одного плательщика, а также если они уплачены за текущий и последующие месяцы календарного года. Последнее не касается самозанятых со специальным налоговым режимом.