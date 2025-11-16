В Восточно-Казахстанской области спасатели и специалисты санитарной авиации провели срочную транспортировку новорожденного, нуждающегося в неотложной медицинской помощи, передаёт BAQ.KZ.

Экипаж Казавиаспас — пилоты Сергей Пинигин и Азамат Кабден — на вертолёте МЧС совместно с врачами санавиации Ботагоз Акашевой и Ларисой Величко оперативно вылетел в Риддер, откуда младенца доставили в Усть-Каменогорск.

Ребёнка своевременно передали врачам областного медицинского учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения.