Вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного из Риддера в Усть-Каменогорск
Полет прошёл без осложнений.
Сегодня, 20:49
60Фото: Pixabay.com
В Восточно-Казахстанской области спасатели и специалисты санитарной авиации провели срочную транспортировку новорожденного, нуждающегося в неотложной медицинской помощи, передаёт BAQ.KZ.
Экипаж Казавиаспас — пилоты Сергей Пинигин и Азамат Кабден — на вертолёте МЧС совместно с врачами санавиации Ботагоз Акашевой и Ларисой Величко оперативно вылетел в Риддер, откуда младенца доставили в Усть-Каменогорск.
Ребёнка своевременно передали врачам областного медицинского учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения.
