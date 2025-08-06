  • 6 Августа, 21:48

Вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку

Санавиация помогла госпитализировать маленького пациента.

Сегодня, 21:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: МЧС РК

Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации провел срочную эвакуацию ребенка из города Аягоз в медицинское учреждение Семея, передает BAQ.KZ. Об этом министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в официальном Telegram-канале.

Благодаря оперативной и слаженной работе пилотов и медиков, маленький пациент быстро и безопасно был доставлен в больницу.

Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности  для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удалённости поселков, — отметили в ведомстве.

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