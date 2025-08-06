Вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку
Санавиация помогла госпитализировать маленького пациента.
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
69Фото: МЧС РК
Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации провел срочную эвакуацию ребенка из города Аягоз в медицинское учреждение Семея, передает BAQ.KZ. Об этом министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в официальном Telegram-канале.
Благодаря оперативной и слаженной работе пилотов и медиков, маленький пациент быстро и безопасно был доставлен в больницу.
Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удалённости поселков, — отметили в ведомстве.
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