Экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совместно с врачами санитарной авиации провел срочную эвакуацию ребенка из города Аягоз в медицинское учреждение Семея, передает BAQ.KZ. Об этом министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило в официальном Telegram-канале.

Благодаря оперативной и слаженной работе пилотов и медиков, маленький пациент быстро и безопасно был доставлен в больницу.