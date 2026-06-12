Вертолет подняли в небо: в Алматы спасали пассажиров канатной дороги с высоты 120 метров

На горном курорте Shymbulak в Алматы спасатели провели масштабные учения по эвакуации пассажиров канатной дороги при аварийной остановке. По сценарию из-за отключения электроэнергии гондольная дорога остановилась, а люди оказались заблокированными в кабинах на большой высоте. Спасателям предстояло эвакуировать пассажиров и доставить их в безопасное место.

Самым зрелищным этапом стала операция над плотиной Медеу, где высота канатной дороги достигает 120 метров. Для спасения условных пассажиров использовали специальные веревочные системы и вертолет. Также медики и психологи отработали оказание первой помощи и поддержку пострадавших.

В учениях приняли участие сотрудники ДЧС Алматы, службы спасения, Центра медицины катастроф, «Казавиаспаса» и представители курорта. Организаторы отмечают, что подобные тренировки помогают подготовить экстренные службы к возможным происшествиям в горной местности и отработать взаимодействие между подразделениями.