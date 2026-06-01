Вертолет с президентом Израиля на борту совершил экстренную посадку

Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на борту которого находился президент еврейского государства Ицхак Герцог, был вынужден совершить внеплановую посадку.

Как сообщают израильские медиа, инцидент произошел вечером, когда Герцог возвращался с церемонии, посвященной 12-й годовщине операции "Несокрушимая скала". После выявления неполадки экипаж принял решение посадить вертолет на одной из баз ЦАХАЛ.

Президент Израиля не пострадал. Позднее он пересел на другой вертолет и отправился с запланированным визитом к семье погибшего военного.