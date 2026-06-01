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Вертолет с президентом Израиля на борту совершил экстренную посадку

Причиной инцидента стало столкновение воздушного судна с птицей.

Сегодня 2026, 00:01
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 00:01
Сегодня 2026, 00:01
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Фото: Pixabay.com

Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на борту которого находился президент еврейского государства Ицхак Герцог, был вынужден совершить внеплановую посадку.

Как сообщают израильские медиа, инцидент произошел вечером, когда Герцог возвращался с церемонии, посвященной 12-й годовщине операции "Несокрушимая скала". После выявления неполадки экипаж принял решение посадить вертолет на одной из баз ЦАХАЛ.

Президент Израиля не пострадал. Позднее он пересел на другой вертолет и отправился с запланированным визитом к семье погибшего военного.

 

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