Вертолет с президентом Израиля на борту совершил экстренную посадку
Причиной инцидента стало столкновение воздушного судна с птицей.
Сегодня 2026, 00:01
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Сегодня 2026, 00:01Сегодня 2026, 00:01
123Фото: Pixabay.com
Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на борту которого находился президент еврейского государства Ицхак Герцог, был вынужден совершить внеплановую посадку.
Как сообщают израильские медиа, инцидент произошел вечером, когда Герцог возвращался с церемонии, посвященной 12-й годовщине операции "Несокрушимая скала". После выявления неполадки экипаж принял решение посадить вертолет на одной из баз ЦАХАЛ.
Президент Израиля не пострадал. Позднее он пересел на другой вертолет и отправился с запланированным визитом к семье погибшего военного.
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