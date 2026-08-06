Вертолет сбросил 12 тонн воды во время тушения лесного пожара в Павлодарской области

В Павлодарской области удалось локализовать природный пожар, вспыхнувший на территории государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» в Кокжальском лесничестве района Аккулы. Для тушения огня были задействованы силы резервата, подразделения МЧС, а также авиация лесного хозяйства.

Вертолет АО «Казавиаспас» МЧС выполнил четыре сброса воды, израсходовав в общей сложности 12 тонн. После локализации возгорания специалисты приступили к окарауливанию территории, чтобы не допустить повторного распространения огня. Контроль за ситуацией продолжают сотрудники резервата «Ертіс орманы».

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания не уточняются.