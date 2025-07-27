В урочище Кокмойын Алакольского района на высоте около 2600 метров над уровнем моря продолжаются масштабные работы по ликвидации пожара сухостоя, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, ситуация осложняется труднодоступным горным рельефом, что мешает применению наземной спецтехники.

Для усиления операций с воздуха сегодня был задействован вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. На склоне горы был высажен дополнительный отряд спасателей и сотрудников "Казавиолесоохраны" для работы на левом фланге пожара.

"Высадка произведена у подножия более низкой горы с плоским склоном, для усиления работы по тушению на левом фланге очага", — уточнили в МЧС.

Всего в тушении задействовано более 100 человек и 11 единиц техники. Вертолет сбросил уже более 50 тонн воды. Работы продолжаются.