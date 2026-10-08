Вертолеты санавиации смогут садиться прямо у детской больницы в Алматы

В Алматы тяжелобольных детей и пострадавших из горной и труднодоступной местности смогут быстрее доставлять прямо к больнице на вертолете. Для этого при филиале Детской городской клинической инфекционной больницы модернизировали вертолетную площадку, передает BAQ.KZ.

Площадка находится непосредственно на территории медучреждения, поэтому после посадки пациента можно сразу передать врачам без дополнительной перевозки по городу.

Работы заняли пять месяцев. Площадь объекта превышает 1 тыс. квадратных метров. Площадка рассчитана на круглосуточный и круглогодичный прием вертолетов с максимальной взлетной массой до 13 тонн.

Объект оборудовали командно-диспетчерским пунктом и автономным энергоснабжением.

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Площадка прежде всего нужна для экстренной эвакуации детей, тяжелобольных и пострадавших из горной и труднодоступной местности. Размещение непосредственно возле больницы сокращает время между посадкой вертолета и началом медицинской помощи.

Ранее МЧС модернизировало аналогичную площадку возле Городской клинической больницы №4.

Министерство по чрезвычайным ситуациям

За девять месяцев 2026 года авиация МЧС выполнила 486 вылетов по линии санитарной авиации. Медицинскую помощь получили 466 пациентов.

Воздушные суда используют для эвакуации тяжелобольных и пострадавших, а также для доставки медицинских бригад.

С работой новой площадки во время поездки в Алматы ознакомился министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. На территории больницы он также посетил оперативный универсальный отряд спасателей «Барыс», в который входят пожарные, спасатели и медицинские работники.