Экипаж авиационной службы МЧС РК выполнил срочный санитарный рейс и доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар для получения медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Полёт проходил под постоянным контролем медиков, состояние малыша непрерывно отслеживалось до момента передачи в перинатальный центр Павлодара.

Операцию выполнил опытный экипаж в составе Саукинбека Керима, Асилхана Азамата и Кудайбергена Ербола. Слаженные действия команды позволили доставить пациента быстро и безопасно.