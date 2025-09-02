Вертолёт "Казавиаспас" доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар
Сегодня, 07:45
44Фото: МЧС РК
Экипаж авиационной службы МЧС РК выполнил срочный санитарный рейс и доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар для получения медицинской помощи, передает BAQ.KZ.
Полёт проходил под постоянным контролем медиков, состояние малыша непрерывно отслеживалось до момента передачи в перинатальный центр Павлодара.
Операцию выполнил опытный экипаж в составе Саукинбека Керима, Асилхана Азамата и Кудайбергена Ербола. Слаженные действия команды позволили доставить пациента быстро и безопасно.
"Санавиация остаётся важнейшим звеном в системе экстренной медицинской помощи, обеспечивая спасение жизни в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
