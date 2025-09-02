  • 2 Сентября, 08:03
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Вертолёт "Казавиаспас" доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар

Полёт проходил под постоянным контролем медиков.

Сегодня, 07:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
44
Фото: МЧС РК

Экипаж авиационной службы МЧС РК выполнил срочный санитарный рейс и доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар для получения медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Полёт проходил под постоянным контролем медиков, состояние малыша непрерывно отслеживалось до момента передачи в перинатальный центр Павлодара.

Операцию выполнил опытный экипаж в составе Саукинбека Керима, Асилхана Азамата и Кудайбергена Ербола. Слаженные действия команды позволили доставить пациента быстро и безопасно.

"Санавиация остаётся важнейшим звеном в системе экстренной медицинской помощи, обеспечивая спасение жизни в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх