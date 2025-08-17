В области Абай экипаж АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК выполнил санитарный рейс для экстренной транспортировки мужчины, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что вертолёт Ми-8 вылетел из Аягоза в Семей. На борту находились пять членов экипажа и двое медиков.

Благодаря оперативным действиям и слаженной работе специалистов пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.