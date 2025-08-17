Вертолёт "Казавиаспаса" эвакуировал пациента из Аягоза в Семей
Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Сегодня, 04:27
113Фото: МЧС РК
В области Абай экипаж АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК выполнил санитарный рейс для экстренной транспортировки мужчины, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что вертолёт Ми-8 вылетел из Аягоза в Семей. На борту находились пять членов экипажа и двое медиков.
Благодаря оперативным действиям и слаженной работе специалистов пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.
