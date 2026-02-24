  • Главная
Вертолёт МЧС доставил младенца в критическом состоянии в больницу

Сегодня 2026, 20:54
скрин из видео Сегодня 2026, 20:54
Сегодня 2026, 20:54
70
Фото: скрин из видео

В Усть-Каменогорске сотрудники Казавиаспас МЧС РК совместно с врачами санавиации экстренно доставили новорожденного, нуждающегося в срочной медицинской помощи, в областное медучреждение, передает BAQ.KZ.

Пилоты Сергей Пинигин, Леонид Каликанов и Мурат Альбергенов совершили вылет по маршруту Усть-Каменогорск–Курчум–Усть-Каменогорск вместе с врачами Жулдыз Абуловой и Назым Бейсенбаевой. Полёт прошёл благополучно благодаря слаженной работе команды и профессионализму специалистов.

В МЧС подчеркнули, что санавиация позволяет оперативно реагировать в критических ситуациях, когда каждая минута имеет значение для спасения жизни.

Видео: МЧС РК

