Вертолёт МЧС доставил младенца в критическом состоянии в больницу
Сегодня 2026, 20:54
70Фото: скрин из видео
В Усть-Каменогорске сотрудники Казавиаспас МЧС РК совместно с врачами санавиации экстренно доставили новорожденного, нуждающегося в срочной медицинской помощи, в областное медучреждение, передает BAQ.KZ.
Пилоты Сергей Пинигин, Леонид Каликанов и Мурат Альбергенов совершили вылет по маршруту Усть-Каменогорск–Курчум–Усть-Каменогорск вместе с врачами Жулдыз Абуловой и Назым Бейсенбаевой. Полёт прошёл благополучно благодаря слаженной работе команды и профессионализму специалистов.
В МЧС подчеркнули, что санавиация позволяет оперативно реагировать в критических ситуациях, когда каждая минута имеет значение для спасения жизни.
Видео: МЧС РК
