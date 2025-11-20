Вертолёт МЧС доставил новорождённого с матерью в Тараз
Ребёнка с пневмонией срочно эвакуировали вертолётом.
Сегодня, 04:50
113Фото: МЧС РК
Вертолёт EC-145 АО "Казавиаспас" вылетел из Тараза в село Мойынкум Мойынкумского района по запросу санитарной авиации, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, на борту находилась бригада врачей - два специалиста санавиации, направленные для оказания экстренной медицинской помощи.
Новорождённый ребёнок вместе с матерью нуждались в срочной транспортировке в областной центр для квалифицированной помощи. После обследования и стабилизации состояния младенца медики приняли решение о немедленной эвакуации.
Вертолётом EC-145 ребёнок с пневмонией был доставлен в Тараз, где его уже ожидали специалисты профильного медицинского учреждения.
