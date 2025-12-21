Вертолёт "Казавиаспас" совместно с бригадой санитарной авиации выполнил экстренную медицинскую транспортировку пациентки из Бурабайского района в медицинское учреждение Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Женщина 1977 года рождения нуждалась в срочной помощи. Благодаря скоординированным действиям пилотов и врачей её оперативно доставили в столицу без осложнений.

В МЧС отметили, что авиационные подразделения находятся в постоянной готовности и используются для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удалённости населённых пунктов.