  • 22 Декабря, 00:31

Вертолёт МЧС доставил пациентку из Бурабая в Астану

Женщину экстренно эвакуировали санитарной авиацией

Вчера, 23:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
66
Фото: pixabay.com

Вертолёт "Казавиаспас" совместно с бригадой санитарной авиации выполнил экстренную медицинскую транспортировку пациентки из Бурабайского района в медицинское учреждение Астаны, передаёт BAQ.KZ.

Женщина 1977 года рождения нуждалась в срочной помощи. Благодаря скоординированным действиям пилотов и врачей её оперативно доставили в столицу без осложнений.

В МЧС отметили, что авиационные подразделения находятся в постоянной готовности и используются для оказания экстренной медицинской помощи, особенно в условиях удалённости населённых пунктов.

Самое читаемое

Наверх