Вертолёт Казавиаспас МЧС РК вылетел по срочному медицинскому вызову для спасения жизни новорождённого ребёнка, передает BAQ.KZ.

Малышу требовалась неотложная помощь, поэтому его оперативно эвакуировали из Жанакорганский район в Кызылорда. На борту воздушного судна находились медицинские специалисты, которые сопровождали ребёнка и контролировали его состояние на всём протяжении полёта.

Благодаря профессионализму экипажа и слаженной работе медиков перелёт прошёл благополучно. По прибытии новорождённого передали врачам профильного медицинского учреждения, где он сейчас находится под наблюдением специалистов.