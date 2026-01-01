Вертолёт МЧС экстренно доставил новорождённого в Кызылорду
Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
109Фото: Freepik
Вертолёт Казавиаспас МЧС РК вылетел по срочному медицинскому вызову для спасения жизни новорождённого ребёнка, передает BAQ.KZ.
Малышу требовалась неотложная помощь, поэтому его оперативно эвакуировали из Жанакорганский район в Кызылорда. На борту воздушного судна находились медицинские специалисты, которые сопровождали ребёнка и контролировали его состояние на всём протяжении полёта.
Благодаря профессионализму экипажа и слаженной работе медиков перелёт прошёл благополучно. По прибытии новорождённого передали врачам профильного медицинского учреждения, где он сейчас находится под наблюдением специалистов.
