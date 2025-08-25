  • 25 Августа, 05:53
Как понять, что ребёнок готов к школе: советы педагога-психолога
Один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке
На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству ГСМ в Луизиане
Туриста из Бельгии 5 часов спускали с перевала в горах Алматы
Расследование начато в отношении "Казахтелекома"
Бизнесмен-мошенник обманул инвесторов на 270 млн тенге
Две компании держат в руках почти весь рынок топлива в Казахстане
Полиция начнёт отслеживать все поездки казахстанцев
Новые размеры пенсий казахстанцев назвали в Минтруда
Уроки личной безопасности вернут в школы Казахстана
Астану ожидают массовые отключения света

Вертолёт МЧС экстренно доставил пациентку в больницу Кокшетау

Благодаря оперативным действиям экипажа и медиков пациентку доставили в больницу в кратчайшие сроки.

АВТОР
Фото: МЧС РК

Экипаж вертолёта АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана выполнил санитарный рейс по маршруту Кокшетау – Атбасар – Кокшетау.

Задачей вылета стала экстренная транспортировка женщины, которой требовалась срочная госпитализация. Благодаря оперативным действиям экипажа и медиков пациентку доставили в больницу в кратчайшие сроки.

Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Тлегена Уналбаева и второго пилота Дидара Нусипова. За техническую подготовку вертолёта отвечал ведущий инженер В2 Вячеслав Максимов.

