Вертолёт МЧС экстренно доставил пациентку в больницу Кокшетау
Благодаря оперативным действиям экипажа и медиков пациентку доставили в больницу в кратчайшие сроки.
Сегодня, 05:16
84Фото: МЧС РК
Экипаж вертолёта АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана выполнил санитарный рейс по маршруту Кокшетау – Атбасар – Кокшетау.
Задачей вылета стала экстренная транспортировка женщины, которой требовалась срочная госпитализация. Благодаря оперативным действиям экипажа и медиков пациентку доставили в больницу в кратчайшие сроки.
Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Тлегена Уналбаева и второго пилота Дидара Нусипова. За техническую подготовку вертолёта отвечал ведущий инженер В2 Вячеслав Максимов.
