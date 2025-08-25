Экипаж вертолёта АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана выполнил санитарный рейс по маршруту Кокшетау – Атбасар – Кокшетау.

Задачей вылета стала экстренная транспортировка женщины, которой требовалась срочная госпитализация. Благодаря оперативным действиям экипажа и медиков пациентку доставили в больницу в кратчайшие сроки.

Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Тлегена Уналбаева и второго пилота Дидара Нусипова. За техническую подготовку вертолёта отвечал ведущий инженер В2 Вячеслав Максимов.