Пилоты Казавиаспас МЧС РК Бейбут Смагулов и Шынгыс Малипьянов совместно с медицинской бригадой санавиации совершили срочную эвакуацию ребёнка, нуждающегося в неотложной помощи, передает BAQ.KZ Маленькую пациентку, девочку 2015 года рождения, доставили из труднодоступного Катон-Карагайского района в медицинское учреждение Усть-Каменогорска.

Операция прошла оперативно и слаженно. Несмотря на сложные погодные и географические условия, команда справилась с задачей на высшем уровне - благодаря точной координации и профессионализму пилотов и врачей, ребёнок был благополучно доставлен в больницу.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан отмечает, что вертолёты МЧС находятся в постоянной готовности и играют жизненно важную роль в спасении жизней в удалённых и труднодоступных регионах страны. Служба санавиации - это возможность для каждого казахстанца, независимо от места жительства, получить экстренную медицинскую помощь в самые критические моменты.