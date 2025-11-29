В Атырауской области вертолёт спасательного подразделения АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана осуществил экстренную медицинскую транспортировку 47-летнего мужчины из Курмангазинского района в областной центр, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря оперативным действиям экипажа и слаженной работе медицинской бригады перелёт прошёл успешно и безопасно. По прибытии в Атырау пациента передали врачам, после чего он был доставлен в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Специалисты отмечают, что своевременная авиационная помощь была критически важна для сохранения здоровья пациента.

Казавиаспас МЧС Казахстана продолжает выполнять важную миссию по оказанию экстренной помощи гражданам, оперативно реагируя на сложные и неотложные ситуации, особенно в труднодоступных регионах.