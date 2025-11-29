Вертолёт МЧС экстренно доставил тяжёлого пациента из отдалённого района Атырауской области
Своевременная авиационная помощь была критически важна.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области вертолёт спасательного подразделения АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана осуществил экстренную медицинскую транспортировку 47-летнего мужчины из Курмангазинского района в областной центр, передаёт BAQ.KZ.
Благодаря оперативным действиям экипажа и слаженной работе медицинской бригады перелёт прошёл успешно и безопасно. По прибытии в Атырау пациента передали врачам, после чего он был доставлен в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Специалисты отмечают, что своевременная авиационная помощь была критически важна для сохранения здоровья пациента.
Казавиаспас МЧС Казахстана продолжает выполнять важную миссию по оказанию экстренной помощи гражданам, оперативно реагируя на сложные и неотложные ситуации, особенно в труднодоступных регионах.
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города
- Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске