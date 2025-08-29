  • 29 Августа, 02:18

Вертолёт МЧС экстренно эвакуировал новорождённого в Кызылорду

Врачи оказали ребёнку необходимую помощь.

Сегодня, 01:33
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 01:33
98
Фото: МЧС РК

Спасатели АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК провели срочную медицинскую эвакуацию новорождённого ребёнка из Жанакорганского района в Кызылорду, передает BAQ.KZ.

Благодаря слаженным действиям пилотов Назель Нургалиевой и Расулбека Ахметова, а также медицинской бригады, малыш был в кратчайшие сроки доставлен в больницу. Врачи оказали ребёнку необходимую помощь.

