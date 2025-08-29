Вертолёт МЧС экстренно эвакуировал новорождённого в Кызылорду
Врачи оказали ребёнку необходимую помощь.
Сегодня, 01:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:33Сегодня, 01:33
98Фото: МЧС РК
Спасатели АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК провели срочную медицинскую эвакуацию новорождённого ребёнка из Жанакорганского района в Кызылорду, передает BAQ.KZ.
Благодаря слаженным действиям пилотов Назель Нургалиевой и Расулбека Ахметова, а также медицинской бригады, малыш был в кратчайшие сроки доставлен в больницу. Врачи оказали ребёнку необходимую помощь.